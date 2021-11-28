Міноборони розкритикувало Бутусова через публікацію відео із пострілом з гаубиці Д-20

Міністерство оборони України закликає громадян країни відмовитися від здійснення вчинків або публікації відеозаписів, які можуть спровокувати ескалацію конфлікту з Російською Федерацією та призвести до жертв серед військовослужбовців Збройних сил.

Відповідне звернення до МОУ в неділю, 28 листопада, було опубліковано на офіційному сайті відомства.

Зокрема, військове відомство наводить приклад публікації журналіста Юрія Бутусова, який напередодні виклав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook відео, на якому він зробив постріл із гаубиці Д-20 калібром 152 мм. При цьому, де і коли було записано відповідні кадри - невідомо.

Прес-служба Міноборони при цьому зазначає, що опис відеозапису було представлено автором таким чином, що дозволяє використовувати публікацію як привід для загострення ситуації в районі проведення Операції об'єднаних сил та подальшого звинувачення України у порушенні Мінських домовленостей.

- В умовах гібридної війни ворог уже використовує це відео у своїх пропагандистських інтересах. Це підвищує небезпеку провокаційних дій з боку російсько-окупаційних військ та підконтрольних їм формувань, а також посилення обстрілів позицій сил ООС, - йдеться у прес-релізі.

Крім того, у МОУ наголосили, що публікація подібних записів - черговий приклад того, як людина усвідомлено або ні може виступити на боці ворогів України в інформаційній війні.

У відомстві зазначили, що для встановлення об'єктивних обставин, зафіксованих на відео, розпочато перевірку можливих фактів порушення посадовими особами службових обов'язків та правил поводження зі зброєю.

При цьому в Міноборони наголосили, що Західні партнери постійно попереджають Україну про високу ймовірність російської агресії, для якої Кремль шукає найменшого приводу.