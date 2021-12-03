Міноборони розвиватиме ракетну програму і спроможності флоту

Міністерство оборони України буде розвивати ракетну програму та спроможності флоту. Про це голова відомства Олексій Резніков повідомив під час години запитань до уряду.

"Ми переходимо до практичної стадії будівництва двох військово-морських баз - у Бердянську й Очакові - та інших контрактів у рамках домовленостей зі Сполученим Королівством", - зазначив він.

Міністр додав, що зараз щодо окремих позицій державного оборонного замовлення (ДОЗ) спостерігається змагання лобістів.

"Є приклади, коли десятиліттями фінансувалися виробництва чи розробки без чіткого розуміння, який результат буде отримано. І чи буде він актуальним. Такі речі ми будемо припиняти, щоб сконцентрувати ресурси на тому, що дійсно необхідно і має перспективу", - пояснив він.

За його словами, станом на 1 грудня Держказначейством обліковано зобов'язань щодо ДОЗу на 19,5 млрд грн із запланованих 23,1 млрд. Це 85% від плану.

"Ми розбираємо причини, які заважали протягом року діяти ритмічно. Один з чинників - це був перший рік дії нового закону про оборонні закупівлі, не вистачало необхідних підзаконних актів. Через низку обставин не було залучено потенціал державних гарантій. Під час розгляду у комітеті я побачив, де можна підвищити якість планування на рівні виконавців. Ми взяли це в роботу. Усі оборонні закупівлі будуть "просіюватися" через призму розвитку фундаментальних спроможностей Збройних сил і забезпечення боєготовності підрозділів", - заявив міністр.

Резніков додав, що в Міноборони планують створити аналог Агентства НАТО з питань підтримки та закупівель (NSPA).

"Структурно воно міститиме частину, яка здійснюватиме закупівлі товарів, робіт та послуг оборонного призначення. А також частину, яка відповідатиме за забезпечення: харчування, паливо, речове забезпечення та інше", - пояснив міністр.