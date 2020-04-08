Міносвіти: Заклади профосвіти мають дистанційно провести атестацію випускників

Якщо державна кваліфікаційна атестація випускників профтехів припадає на період карантину, заклад має організувати її у дистанційній формі. Таке роз'яснення надає Міністерство освіти і науки у листі щодо завершення навчального року в профтехах, який був розісланий сьогодні, 8 квітня 2020 року.

"Зараз ми маємо ситуацію, коли велика частина учнів профтехзакладів чекає завершення карантину, щоб пройти кваліфікаційну атестацію та отримати диплом. Аби вони не втрачали час, ми просимо заклади провести атестації дистанційно і у такий спосіб перевірити знання та вміння випускників", - пояснив заступник Міністра освіти і науки Петро Коржевський.

У листі також пояснюється, як здійснити атестацію випускників, для яких виробнича практика повністю або частково припала на період карантину, а перенести її у дистанційний формат не можна через особливість професії. Так, МОН пропонує враховувати оцінки таких учнів із виробничого навчання, яке вони відпрацювали у закладі з майстрами. Йдеться про оцінювання тільки тих тем, виробнича практика для яких була запланована на час карантину. Це дозволить допустити таких випускників до дистанційної державної кваліфікаційної атестації.

"Ми сподіваємося, що освітні управлінці та учні поставляться з розумінням до такого рішення. Адже зараз, в умовах, у яких опинилася Україна та весь світ, ми маємо швидко реагувати на виклики, давати гнучкі та правильні рішення, щоб забезпечити безперервний освітній процес", - зазначив Петро Коржевський.

Нагадаємо, що на 15 телеканалах та медіаресурсах проходять трансляції уроків для школярів 5-11 класів.