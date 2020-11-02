Місії МВФ не буде через рішення КСУ, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що місії Міжнародного валютного фонду в Україні не буде. Причиною цього є рішення Конституційного суду про скасування е-декларування.

Про це Зеленський заявив в ефірі "Свободи слова" на каналі ICTV.

"Ми отримали відразу багато сигналів від наших західних партнерів. Від Міжнародного валютного фонду не може бути ніякої місії. Можете не чекати, а я не хочу приховувати від нашого суспільство про що йде мова", - заявив він.

За його словами, якщо місія МВФ не приїде в Україну - буде дірка у бюджеті".

"Криза пов'язана тому нам потрібна допомога наших партнерів. Такий самий звітний сигнал ми отримали від Світового банку, від ЄБРР, від усіх послів Великої сімки які перебувають в Україні", - додав президент.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу президента Юлія Ковалів заявляла, що онлайн-місія Міжнародного валютного фонду почнеться в Україні восени.

До цього Кабінет міністрів звернувся до голови Міжнародного валютного фонду Крісталіни Георгієвої з пропозицією почати роботу місії в Україні в онлайн- режимі.

Крім того, міністр фінансів Сергій Марченко назвав "плітками" інформацію про паузу в співпрацю України з Міжнародним валютним фондом. Місія МВФ, за його словами, має прибути в Україну вже восени.



