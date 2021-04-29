Місце реєстрації в Україні можна буде змінити онлайн у Дії

З 17 травня цього року змінювати реєстрацію місця проживання (прописку, - Ред.) можна буде онлайн через портал Дія. Саме тоді Мінцифри планує презентувати послугу на Дія Саміт.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він пояснив, що прописатися онлайн можна буде як у власному, так і в орендованому житлі.

- Якщо я хочу прописатися в іншої людини, то їй приходить відповідне сповіщення. Ви зможете ввести адресу і власник квартири просто підтвердить це на порталі Дія за допомогою електронного підпису, який ми також запускаємо з 17 травня, - зазначив Федеров.

Також міністр додав, що з 17 травня, молоді люди, які змінюють місце реєстрації, не зобов'язані приходити до військкоматів. Оскільки вони автоматично отримуватимуть інформацію про зміну місця реєстрації громадянина.

Крім того, Михайло Федоров додав, що зараз кожен третій українець проживає не за місцем прописки, а мільйон українців взагалі не мають місця реєстрації. Онлайн-реєстрація проживання дітей

У лютому цього року Міністерство цифрової трансформації запустило новий сервіс на порталі Дія. Він дозволяє всього за 5 хвилин зареєструвати місце проживання дитини віком до 14 років.

Щоб зареєструвати адресу проживання, у батьків чи одного з них повинен бути електронний підпис. Також їм потрібно заповнити заяву на порталі Дія і протягом доби чекати на сповіщення про реєстрацію.