Місцеві вибори логічно проводити після завершення формування ОТГ - керівник Офісу Президента

Місцеві вибори доречно проводити після завершення реформи децентралізації. Про це заявив керівник Офісу Президента України Андрій Богдан під час брифінгу 30 липня.

"У нас є проблема незакінченої реформи місцевого самоврядування. Частина виборів у ОТГ відбулася, частина не відбулася. Було б абсолютно логічно закінчити формування ОТГ, а тоді здійснити перевибори. Але ухвалення такого рішення - це питання діалогу з депутатами", - зазначив Андрій Богдан.

Крім того, він підкреслив, що проведення дострокових місцевих виборів неможливе без ухвалення відповідного закону.

Андрій Богдан також додав, що реформа децентралізації має бути завершена в тому вигляді, у якому вона була запланована, - з посиленням ролі громад у вирішенні питань їхньої життєдіяльності.

Президент України

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