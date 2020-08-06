Має авторитет на окупованій території - Зеленський пояснив призначення Кравчука у ТКГ

Український президент Володимир Зеленський пояснив призначення першого президента України Леоніда Кравчука в Тристоронню контактну групу. Він розповів, людина з якими якостями має очолювати ТКГ.

Про це Зеленський розповів на брифінгу.

Він сказав, що було декілька кандидатур на цю посаду.

"Я вважаю, що очолювати групу повинна потужна, мудра, освічена людина, яка має авторитет по всій Україні. І в окупованій частині. Це дуже важливо для головуючого ТКГ", - заявив він.

Зеленський подякував попередньому очільнику Леоніда Кучмі за його роботу.

"Я йому (Кучмі, - ред.) вдячний за складну роботу, він дійсно втомився. Тут немає інших причин. Ми йому вдячні і запросили Леоніда Макаровича", - додав він.

Нагадаємо, голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Україна не відмовлялася від "формули Штайнмаєра" щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Раніше Кравчук розповів, що перший прем'єр-міністр Вітольд Фокін повинен буде налагодити комунікацію з людьми, які живуть на неконтрольованій території Донбасу.

Політичний експерт Тарас Чорновіл вважає, що першого президента України Леоніда Кравчука призначили главою української делегації у тристоронній контактній групі на вимогу Кремля.

Раніше перший президент України Леонід Кравчук, якого призначили головою української делегації у тристоронній контактній групі заявив, що може погодитись на введення в окупованих територіях "особливої системи управління" і створення там вільної економічної зони.



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