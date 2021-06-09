Маас: Росія - сторона конфлікту на Донбасі й має використовувати свій вплив для його завершення

Росія є стороною конфлікту на Донбасі й має використовувати свій вплив для його завершення, заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас.

"Конструктивний підхід і розсудливість - це те, що нам необхідно в "нормандському форматі". Ми хочемо мати відчутний прогрес, нарешті, що стосується безпеки, гуманітарних тем, розведення військ, розмінування, обміну політичними та іншими ув'язненими, а також що стосується імплементації формули Штайнмаєра. Нам необхідна політична воля в таких важливих питаннях, як стабілізація режиму тиші. Для цього насамперед Москва має використовувати свій вплив у східній Україні. Москва є стороною в цьому конфлікті, й у нас є очікування щодо позиції Москви", - сказав Маас на прес- конференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Берліні в середу.

Глава МЗС Німеччини наголосив, що наразі прогрес є незадовільним, незалежно від того, які рішення і події відбувалися в минулому.