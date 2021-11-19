МАГАТЕ проводить інспекцію в Інституті ядерних досліджень НАН України

В Інституті ядерних досліджень НАН України представники Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) проводять інспекцію для перевірки відсутності незаявленого ядерного матеріалу.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в пресслужбі Державної інспекції ядерного регулювання України.

"19 листопада 2021 року в Інституті ядерних досліджень НАН України проводиться інспекція Міжнародного агентства з атомної енергії в рамках Угоди між Україною та МАГАТЕ у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що метою інспекції, яка здійснюється за участі інспектора Держатомрегулювання, є перевірка відсутності незаявленого ядерного матеріалу.

Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) провели планову інспекцію енергоблоків No2 та No4, а також сухого сховища відпрацьованого ядерного палива на Запорізькій АЕС.