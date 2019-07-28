Майбутні депутати від "Слуги народу" з'їхалися до Трускавця на тижневе невчання

У неділю, 28 липня, майбутні "Слуги народи" організовано приїхали потягом до Трускавця, де вже відзавтра почнеться тренінг для депутатів.

Про це повідомляє видання "LB.ua".

Вже на залізничному вокзалі майбутніх нардепів чекали кілька автобусів, які розвезли їх по готелях у місті. За інформацією видання, для поселення обрали найдорожчі готелі "Ріксос" та "Женева".

Як стало відомо журналістам, майбутні народні депутати від партії "Слуга народу" протягом тижня будуть проходити навчання в Трускавці. З 8:30 до 21:30 новообрані народні депутати будуть слухати лекції від професорів Київської школи економіки та "визнаних на ринку праці фахівців".

Повідомлялося, що інтенсив в Трускавці - це тільки перший тиждень з широкого плану навчання, яке планує партія. Навчання буде проходити в рамках комерційного контракту, а його вартість пообіцяли вказати в звіті партії "Слуга народу".

За результатами дострокових виборів до Верховної Ради президентська партія "Слуга народу" отримає в парламенті 254 мандати.

Нагадаємо, що вчора президент України Володимир Зеленський показав світлину з відпочинку в Одесі серед інших відпочивальників і жартома підписав світлину, що на всьому пляжі посилені заходи безпеки.