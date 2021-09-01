Майже 200 українців просять евакуації з Афганістану, кількість охочих постійно змінюється - Кулеба

Приблизно 200 українців станом на 31 серпня просять евакуювати їх з Афганістану.

Про це журналістам сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час візиту у складі української делегації до США, повідомило hromadske.

Також чотири країни попросили Україну допомогти евакуювати своїх громадян. За словами Кулеби, кількість охочих покинути Афганістан постійно змінюється.

"Хтось, наприклад, два тижні про себе не заявляв, а потім заявив. А хтось заявив, а потім полетів іншим літаком, бо з'явилася така можливість. Тому ця цифра плаває, але ніхто не буде кинутий напризволяще", - пообіцяв український міністр.

На запитання, чи можуть допомогу України в евакуації громадян інших країн використовувати як геополітичну перевагу у відносинах з іншими державами, Кулеба відповів: "Не треба торгувати людським горем і намагатися продавати його і перетворювати в маркетинг. Ми не займаємося саморекламою, ми просто робимо свою справу. Наші партнери це цінують".

В Афганістані залишаються люди, зокрема діти та жінки, для яких виїзд із цієї країни - це можливість уникнути загрози життю і безпеці, уклав Кулеба.

Україна організувала шість евакуаційних рейсів із Кабула. Загалом з Афганістану в Україну, за даними МЗС, евакуювали понад 650 громадян.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак говорив 28 серпня, що всіх українських громадян, які заявили про бажання покинути Афганістан, евакуювали, але 30 серпня ЗМІ повідомили, що майже 100 осіб із дозволом на проживання в Україні чекають евакуації.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що Україна планує продовжити вивозити своїх громадян після 31 серпня.