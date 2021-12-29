Майже половина українців назвали Зеленського розчаруванням року - соцопитування

У 2021 році 45% українців назвали президента Володимира Зеленського розчаруванням року. Примітно, що ще рік тому главу держави таким вважали лише 28% громадян.

Водночас Зеленський очолює рейтинг у номінації "Політик року". Про це свідчать результати спільного загальнонаціонального дослідження Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та соціологічною службою Центру Разумкова.

Результати опитування показують, що другий рік поспіль Володимир Зеленський очолює рейтинги "Політик року" та "Розчарування року". В обох номінаціях глава держави отримав більше голосів, аніж рік тому.

Так, у 2020 році Зеленського політиком року назвали 14,8% українців, а у поточному - 17%. З іншого боку, 45% опитаних громадян України назвали президента "Розчаруванням року", при цьому минулого року лише 28% опитаних респондентів вважали главу держави невдахою.

Також під час опитування українців запитали, що вони вважають мемом року (смішною подією або курйозною заявою відомого політика). Незважаючи на те, що 47,2% опитаних не змогли відповісти на запитання, у цьому рейтингу перше місце посіла прес-конференція президента Зеленського (5,2%). Також у цьому рейтингу опинилися нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива, виплата 1000 гривень за вакцинацію та нардеп від партії "Слуга народ" Микола Тищенко.

Нагадаємо, згідно з даними соцопитування, у президентському рейтингу лідирує чинний глава держави Володимир Зеленський. Якби вибори відбулися найближчим часом, за нього віддали голоси 23,5% виборців. У свою чергу антирейтинг очолює Порошенко - 47% виборців не проголосували б за нього за жодних обставин. Також 37% електорату не голосували б за Тимошенко. У чинного президента Зеленського антирейтинг вимірюється у 33% виборців.