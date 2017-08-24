Маккейн: Визит Мэттиса в Украину поможет с оружием

Американский сенатор считает, что приезд главы Пентагона в Киев поспособствует решению вопроса о поставках оружия в страну.

Сенатор Джон Маккейн заявил, что визит министра обороны США Джеймса Мэттиса на Украину открывает для Вашингтона возможность начать поставки Киеву смертоносного оружия, передает РИА Новости.

"Визит Мэттиса дает США еще одну возможность скорректировать политику по Украине и предоставлять помощь в плане оборонительного смертоносного оружия", - отметил Маккейн и выразил уверенность в том, что Киев "нуждается в этом, чтобы защитить свои суверенитет и территориальную целостность".

Сенатор считает, что поставки оружия помогут обеспечению стабильности и "являются необходимыми для мира".

Маккейн подчеркнул, что президент США Дональд Трамп предпринял первый "существенный шаг" по сдерживанию РФ, введя против нее новые санкции.