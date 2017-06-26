Макрон назвал Россию агрессором в Донбассе

Россия выступает агрессором на востоке Украины, и это является общеизвестным фактом, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Агрессия исходит из России, то есть агрессором является не Украина. Также мы признаем, что аннексия Крыма является незаконной, значит, мы все знаем, кто развязал войну и кто создал эту ситуацию и в какой ситуации мы находимся", - сказал Макрон на совместном с президентом Украины Петром Порошенко брифинге в Париже.

Президент Украины отметил, что вчера силы антитеррористической операции задержали среди боевиков российских граждан, документы и показания которых Порошенко продемонстрировал Макрону.

Порошенко добавил, что теперь России будет сложнее занимать позицию того, что на Донбассе нет регулярных российских войск.

По данным опроса Центра Разумкова, подавляющее большинство (70,3%) граждан Украины считают, что Россия является государством-агрессором и стороной конфликта на Востоке Украины

По материалам: Интерфакс-Украина