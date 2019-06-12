Макрон назвал условия для возращения РФ в "Большую восьмерку"

Возможность возобновления формата G8 ("Большая восьмерка", - ред.) зависит от усилий Москвы по реализации Минских соглашений и прекращению военного конфликта в Украине.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает телеканал RTS.

По его словам, Европе необходимо поддерживать "стратегическую дискуссию" с Россией, несмотря на разногласия. Он считает, что в отношениях с РФ нужна "новая динамика".

Однако, он отметил, что ЕС не должен забывать об аннексии Россией Крыма. Также, по словам Макрона, РФ сможет вернутся в G8 только после реализации Минских соглашений и прекращения военного конфликта в Украине.

Отметим, президент Франции на этой неделе собирается провести "длительный и содержательный разговор" с президентом России Владимиром Путиным.