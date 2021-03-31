Макрон та Меркель закликали президента РФ сприяти стабілізації ситуації на сході України

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель, президент Росії Володимир Путін та президент Франції Еммануель Макрон провели відеоконференцію.

Під час розмови очільники Франції та Німеччини закликали російського президента сприяти стабілізації ситуації на сході України, повідомляє пресслужба Єлисейського палацу.

Меркель та Макрон вважають, що Росії необхідно взяти на себе зобов'язання забезпечити режим припинення вогню на Донбасі та сприяти виходу з кризи із дотриманням Мінських угод.

Тим часом у Кремлі, коментуючи розмову лідерів трьох країн, заявили, що "при детальному обміні думками щодо ситуації на Україні була підтверджена безальтернативність Мінських домовленостей... як основи врегулювання внутрішнього конфлікту".

Путін звинуватив українську владу у "провокуванні ескалації збройного протистояння на лінії зіткнення" і "фактичною відмовою Києва від виконання узгоджених в липні 2020 року заходів щодо посилення режиму припинення вогню".

Контекст. 26 березня поблизу населеного пункту Шуми на Донбасі російській найманці обстріляли позиції українських захисників, внаслідок чого загинули четверо воїнів, ще двоє отримали поранення.

Через ескалацію на Донбасі президент Володимир Зеленський відправив в зону ООС головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака.

Також Зеленський попросив допомоги у лідерів "нормандської четвірки" і закликав їх "зробити все можливе для збереження режиму повного та всеосяжного припинення вогню".

Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук вважає, що перспектив щодо просування в переговорному процесі з Росією про врегулювання ситуації на Донбасі немає.

Парламент.UA

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