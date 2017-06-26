Макрон упомянул о роли Анны Ярославны в общей истории Франции и Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон, во время своей встречи с Петром Порошенко в Париже, отметил роль королевы Анны Ярославны в общей истории Франции и Украины. Макрон отметил, что Порошенко рассказал ему важность этой истории, а также насколько глубоко она касается истории франко- украинских отношений.

Напомним, что российский президент Владимир Путин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже заявил, что дочь князя Ярослава Мудрого Анна была "русской".

Ранее американские и британские СМИ написали об обмене ироничными комментариями официальных страниц Украины и России в Twitter после этого заявления Путина.

По материалам: Укринформ