Макрон зателефонував Зеленському після розмови з Путіним

Президент Франції Еммануель Макрон провів розмову по телефону з президентом Володимиром Зеленським.

Перед цим очільник Франції розмовляв з президентом Росії Володимиром Путіним, повідомляє Зеленський у Twitter.

"Говорили про безпекову ситуацію та шляхи активізації мирного процесу в межах N4, ТКГ. Обмінялися думками щодо останніх міжнародних перемовин. Ціную особисту залученість Еммануеля Макрона у процес деескалації", - написав Зеленський.

Також він подякував Макрону за візит до України.

Продовжили діалог з @EmmanuelMacron. Подякував за його візит до . Говорили про безпекову ситуацію та шляхи активізації мирного процесу в межах #N4, ТКГ. Обмінялися думками щодо останніх міжнародних перемовин. Ціную особисту залученість Еммануеля Макрона у процес деескалації. - Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 12, 2022

12 лютого президент Франції Еммануель Макрон поговорив по телефону з президентом Росії Володимиром Путіним. Розмова тривала понад півтори години.



