Максим Степанов: досье на нового руководителя Одесчины

Президент Украины Петр Порошенко представил нового губернатора Одесской области Максима Степанова.

"На сегодняшний день решение о назначении человека, который победил на конкурсе в качестве главы области Максима Степанова - это правильное решение", - сказал глава государства.

41-летний Степанов набрал 14,4 балла в конкурсе на должность председателя Одесской областной государственной администрации.

Также президент отметил, что Степанов - один из лучших представителей на эту должность, так как его хорошо знают в области. Порошенко подчеркнул, что Максим Степанов имеет два высших образования и будет представлять область и страну на международной арене.

Редакция "Знай.ua" предлагает читателям более детально ознакомиться с досье нового председателя Одесчины.

До недавнего времени Степанов занимал должность директора государственного предприятия "Полиграфкомбинат "Украина", которое производит бланки официальных документов.

С 2007 по 2010 год был заместителем председателя Одесской ОГА Николая Сердюка.

В годы президентства Леонида Кучмы работал заместителем Государственной налоговой администрации. А еще раньше занимал руководящие должности таких учреждений, как АОЗТ "Энергосервис АО", "Торговый дом "Газ Украины" и ЗАО "Промышленно-финансовая акционерная компания "Вече".

Как сообщал ранее информационный портал "Знай.ua",12 января Петр Порошенко официально назначил нового губернатора Одесской области. Также запланировано совещание руководителей Одесской, Николаевской, Запорожской и Херсонской областей.

Ирина Дождева



Znaj.ua

http://znaj.ua