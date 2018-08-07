Манафорт помогал Порошенко выиграть выборы в 2014 году - Гейтс

Компания Манафорта консультировала украинских политиков и бизнесменов.

Американский политтехнолог Пол Манафорт помогал Петру Порошенко выиграть выборы 2014 года. Об этом во время судебного процесса в США, 7 августа, заявил главный свидетель по делу экс-главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта Рик Гейтс.

По его словам, компания DMP International, которая принадлежала Манафорту и Гейтсу, консультировала Оппозиционный блок на парламентских выборах в октябре 2014 года. После бегства Януковича, доходы Манафарта существенно сократились. Гейтс сказал, что последняя кампания, которую он и Манафорт реализовали в Украине, была для парламентских выборов в октябре от имени блока оппозиции. DMP помог Петру Порошенко, но услуги не были полностью оплачены, информирует NBС.

По словам Гейтса, Манафорт использовал оффшорные счета для получения оплаты за свои услуги. Он также рассказал, что клиентами Манафорта были украинские бизнесмены, которым принадлежали 11 счетов на Кипре.

"Манафорт вернул Януковича с политической смерти ... и он является одним из самых талантливых политтехнологов", - добавил Гейтс во время показаний в суде.

По его словам, другим клиентом Манафорта в Украине был Сергей Тигипко, бизнесмен, бывший народный депутат и бывший вице-премьер-министр. "Он имел собственную политическую партию, но также поддерживал Партию регионов", - пояснил Гейтс.

Партнер Манафорта рассказал, что Тигипко оплатил услуги по лоббированию в США и ЕС таким же методом - переводом с кипрского счета собственной компании на кипрский счет Манафорта. Гейтс пояснил, что знает об этом, потому что собственноручно подготовил документы, чтобы инициировать перевод.

Также Гейтс в суде назвал бывшего руководителя Администрации президента Януковича Сергея Левочкина, бывшего вице-премьер-министра, депутата и одного из руководителей Партии регионов Андрея Клюева и бывшего народного депутата Бориса Колесникова. Все они оплачивали услуги политтехнолога путем перевода денег со счетов своих фирм на Кипре на кипрские счета Манафорта.

Ранее сообщалось о том, что Манафорт за свои пиар-услуги заработал в Украине 60 миллионов долларов. Также его компания предлагала свои услуги нынешнему мэру Киева Виталию Кличко.

Напомним, 30 октября прошлого года Пол Манафорт сдался ФБР. Манафорту и его деловому партнеру Рику Гейтсу предъявили обвинения по 12 пунктам. В частности, их обвиняют в "заговоре против США, заговоре с целью отмывания денег, действиях в качестве незарегистрированного иностранного агента, а также предоставлении ложных сведений в рамках закона о регистрации иностранных агентов (FARA) и непредоставлении отчетов по иностранным банковским счетам". Значительная часть обвинения также связана с деятельностью Манафорта в Украине.

В тот же день суд отправил Манафорта и Гейтса под домашний арест с возможностью внесения десяти и пяти миллионов долларов залога соответственно. После внесения залога Манафорта освободили из-под ареста.