Манафорт попросил суд освободить его для участия в похоронах своего тестя

Бывший глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа и экс- политтехнолог Партии регионов Пол Манафорт попросил у суда разрешение на освобождение его из-под домашнего ареста, чтобы иметь возможность посетить похороны своего тестя в Нью-Йорке. Об этом сообщает агентство Reuters.

В частности, в заявлении в федеральный суд в Вашингтоне Манафорт отметил, что его тесть умер в субботу, 24 февраля 2018 года, и что он хотел бы уехать из своего дома в штате Вирджиния в Лонг-Айленд, Нью-Йорк для участия в похоронах.

Отмечается, что с такой просьбой он обратился на следующий день после того, как Рик Гейтс, давний деловой партнер Манафорта, признал себя виновным в заговоре против Соединенных Штатов и в том, что лгал следователям. Гейтс признался после представления новых обвинений спецпрокурором Робертом Мюллером против Манафорта и самого Гейтса.

Прокуроры утверждают, что через оффшорные счета, контролируемые Манафортом, прошло более 75 миллионов долларов. Манафорт, согласно обвинению, с помощью Гейтса, отмыл более 30 млн долларов дохода, которые скрыл от Министерства финансов США и министерства юстиции. Гейтс, в свою очередь, скрыл около 3 млн долларов дохода.

Теперь Гейтс сотрудничает со специальным советником Мюллером, который расследует вмешательство России в президентскую кампанию США в 2016 году.

Как известно, Манафорт является центральной фигурой в расследовании о возможном сговоре между командой Трампа и Россией, частично из-за многочисленных связей Манафорта с россиянами и его работы с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

Напомним, ранее сообщалось, что среди европейских политиков, которым платил бывший политтехнолог Партии регионов и экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт, может быть бывший канцлер Австрии Альфред Гузенбауэр.