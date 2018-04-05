Манафорт санкционировал тайную операцию против Тимошенко - СМИ

The Guardian пишет, что проект по дискредитации Тимошенко создал бывший корреспондент Wall Street Journal и репортер Financial Times Алан Фридман

Бывший руководитель избирательной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт санкционировал секретную операцию против Юлии Тимошенко, на тот момент оппонента президента Виктора Януковича. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на документы и электронные письма, которые оказались в распоряжении редакции.

Операция, которую Манафорт утвердил в 2011 г, была нацелена на улучшение репутации Януковича. Она включала следующие меры:

- предложение переписать статью в Википедии о Тимошенко, чтобы дискредитировать ее;

- создание фиктивного "мозгового центра" в Вене для распространения информации в поддержку Януковича.

- действия в социальных сетях, нацеленные на целевую аудиторию в Европе и США.

Согласно информации издания, проект по дискредитации Тимошенко создал бывший корреспондент Wall Street Journal и репортер Financial Times Алан Фридман.

К нему также были привлечены бывший заместитель Манафорта Рик Гейтс и юрист Константин Килимник, которого ФБР подозревает в связях с российской военной разведкой.

9 марта Манафорт снова не признал себя виновным по уголовным обвинениям в расследовании предполагаемого вмешательства России в выборы 2016 года.