Марчук: Для Смешка немає завдань, яких би він не міг виконати на посаді Президента України

Євген МАРЧУК, перший голова СБУ (1991–1994), прем'єр-міністр України (1995–1996), секретар РНБО (1999–2003), міністр оборони (2003–2004)

"Ігоря Петровича Смешка я знаю 25 років не тільки як генерал-полковника, доктора технічних наук, Надзвичайного і Повноважного Посла, а й просто як людину. Знаю його сім'ю, його дружину. Це сімейство в класичному сенсі, це плацдарм української стабільності, української незалежності.

Ігор Петрович найбільше підходить для посади, яка пов'язана із забезпеченням, перш за все, безпеки в умовах практичної війни. Він добре знає, що таке війна. Добре знає, що таке війна в людському вимірі. Крім того, він знає, що таке війна для держави, знає всі складові війни. Він кадровий військовий, а це значить захист. Це значить знати, коли потрібно нападати на ворога. Нападати в прямому сенсі, в переносному, в інтелектуальному... Ігор Петрович – смілива людина. Не відчайдух, а сміливий розумно. Для нього немає завдань, яких би він не міг виконати, будучи на посаді Президента України.

Здавалося б, в умовах війни головна проблема – тільки війна. Ні. Безумовно, це основне на сьогодні, але для того, щоб вистояти в цій війні і перемогти, дуже важливою є єдність суспільства. Це нібито філософська формула, але я абсолютно переконаний: Ігор Смешко точно задіяв би декілька механізмів, які б сприяли, щоб не тільки вибори не роздмухували внутрішню напругу, але й під час виборів боротьба кандидатів не входила в сферу руйнування єдності взагалі.

Окрім реальної фізичної зброї, найголовніша зброя під час війни – єдність суспільства! Розрізнене суспільство – яка б у нього не була сильна армія і Збройні Сили – довго не вистоїть проти ворога. Тому я підтримую Ігоря Смешка. Не кажучи про те, що йому із європейськими лідерами, із лідерами "Нормандської четвірки" не потрібні перекладачі. Англійську, німецьку, французьку Смешко добре знає, вільно володіє.

Ігор Петрович знає, як закінчити війну з таким складним, сильним, агресивним, на жаль, сусідом. Тому я підтримую Ігоря Смешка!"

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відео https://youtu.be/3C4DhD6zNbo