Марта Борщ просит снять ее кандидатуру на пост аудитора НАБУ

Марта Борщ, которая обвиняла Павла Лазаренко от имени Соединенных Штатов, просит больше не рассматривать ее кандидатуру на аудитора Антикоррупционного бюро Украины. Об этом сообщил бывший глава антикоррупционного комитета в парламенте Егор Соболев в Facebook.

Он отметил, что ночью получил от нее письмо.

"Если бы назначение состоялось в прошлом году, я бы имела время и возможность выполнять эту работу. Но сейчас мои обязательства по работе не позволяют мне взять на себя такую ответственность", - говорится в письме Борщ.

Соболев напомнил, что в прошлом году, когда еще возглавлял парламентский комитет по противодействию коррупции, он предложили кандидатуру Борщ для назначения аудитором НАБУ от Верховной Рады.

"Другое предложение парламента - испанский прокурор Карлос Кастрессана, который возглавлял образованный ООН антикоррупционный трибунал для Гватемалы. Этот суд отправил за решетку коррумпированного президента этой страны и половину парламентариев. Но президент и большинство депутатов Верховной Рады стремятся назначить аудитором НАБУ зависимого от них человека", - считает Соболев.

7 февраля парламентский комитет по вопросам борьбы с коррупцией попросил спикера Андрея Парубия завершить процедуру голосования по кандидатурам Карлоса Кастрессаны, Марты Борщ и Сергея Гончаренко на должность аудитора НАБУ.