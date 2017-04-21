Мартыненко не сможет оплатить 300 млн гривен залога - адвокат

Экс-нардеп Николай Мартыненко, которого подозревают в создании преступной организации и хищении денежных средств, не сможет заплатить за залог 300 млн гривен.

Об этом заявил его адвокат Петр Бойко, пишет "Эспресо.TV".

"Согласно законодательству, сумма залога должна быть такой, чтобы клиент мог ее оплатить. В Украине очень мало людей, которые могут заплатить 300 млн грн. Мой подзащитный также ее заплатить не сможет", - подчеркнул он, отметив, что в настоящее время Мартыненко находится в помещении суда.

По словам Бойко, кроме него в деле будет еще двое адвокатов.

Отдельно он также выразил надежду, что его подзащитного возьмут на поруки его бывшие соратники по партии.

Отметим, ранее трое украинских министров заявили о намерениях взять на поруки экс-нардепа Николая Мартыненко. В частности, такое желание выразили министр молодежи и спорта Игорь Жданов, глава Минобразования Лилия Гриневич и министр инфраструктуры Владимир Емельян.

Напомним, 20 апреля детективы НАБУ и прокуроры САП задержали двух человек - экс-депутата Николая Мартыненко и его сообщника по подозрению в создании преступной организации и присвоении и растрате имущества, за что ГП "Востгок" нанесен ущерб на сумму 17,28 млн долл. США. Задержанным сообщено о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

По версии следствия, в 2013-2016 годах Мартыненко, пользуясь служебным положением, имел причастность к созданию преступной группировки, которая присвоила государственные средства. ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной экс- нардепу, на поставку уранового концентрата по завышенным ценам. В НАБУ отмечают, что в результате этой сделки государству был нанесен ущерб на 17,28 млн долларов США.

Николай Мартыненко назвал обвинения против него сфальсифицированы по указанию директора НАБУ Артема Сытника.

Мартыненко заявил, что НАБУ полтора года пытается сфальсифицировать дело против него

Чтобы вручить Николаю Мартыненко подозрение, детективы НАБУ полдня охотились на него у офиса "Народного фронта". Около шести вечера он таки был задержан. Эту ночь Мартыненко провел в следственном изоляторе: его допросили в НАБУ и вручили подозрение.

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