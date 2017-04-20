Мартыненко обвинил Сытника в фальсификации дела против него

Экс-депутат Николай Мартыненко, задержанный сегодня по подозрению в растрате госсредств, обвинил главу НАБУ Артема Сытника в фальсификации дела.

Заявление Мартыненко опубликовала пресс-служба партии Народный фронт.

"Обвинения против меня сфальсифицированы по указанию директора НАБУ Сытника. Это дело является политическим и не подкреплено никакими доказательствами", - сказал политик.

Сегодня, 20 апреля, детективы НАБУ задержали Мартыненко в рамках расследования уголовного производства по факту хищения средств ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК) при закупке уранового концентрата.

По данным САП, в период с 2013 года по 2016 год преступная организация, в которую входил Мартыненко, совершила растрату госсредств в размере $17,28 млн.

Сейчас решается вопрос об официальном вручении подозрения бывшему депутату. Как сообщил глава САП Назар Холодницкий, оно уже согласовано.

В партии Народный Фронт заявили, что "руководители НАБУ используют эту тему для переключения внимания с провалов в своей работе".