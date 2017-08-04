Мартыненко проиграл в Швейцарии суд по делу о коррупции - СМИ

Федеральный суд Швейцарии отклонил требования Мартыненко не передавать Украине сведения о его счетах в этой стране

28 июня 2017 г. Федеральный суд Швейцарии вынес решение отклонить требования экс-народного депутата Николая Мартыненко не передавать украинским правоохранителям сведения о швейцарских счетах его панамской компании, на которые поступали возможные взятки. Об этом сообщает DW, ссылаясь на судебные документы, имеющиеся в ее распоряжении.

Ранее панамская компания судилась с прокуратурой Швейцарии, оспаривая передачу Украине информации об этих счетах. Речь идет о документах, подтверждающих поступление на подконтрольные Мартыненко счета 6,4 млн евро. Информацию об этих счетах запрашивало Национальное антикоррупционное бюро Украины. В НАБУ подозревают, что эти средства были взятками, которые предназначались украинским депутатам и чиновникам в связи с поставками оборудования на украинские АЭС.

В связи с этими возможными взятками прокуратура Швейцарии еще с 2013 г. проводит расследование по подозрению в подкупе иностранных должностных лиц и отмывании средств. Однако, как сообщали ранее швейцарские СМИ, Генеральная прокуратура Украины годами тормозила оказание международной правовой помощи по этому делу.

Расследование в Швейцарии не сдвигалось с места до 2016 г., пока в Украине расследованием дела Мартыненко не занялось НАБУ. С тех пор, как следует из судебных документов, между украинскими и швейцарскими правоохранителями происходит активный обмен информацией. В частности, в октябре 2016 г. швейцарцы распорядились передать в Украину всю информацию о банковских счетах панамской фирмы Мартыненко - но на пути обмена информацией стали судебные иски.

Вопрос удалось разблокировать только через восемь месяцев, когда завершилась судебная тяжба. 28 июня 2017 г. Федеральный суд Швейцарии вынес окончательное решение, которое стало доступно для ознакомления в базе судебных решений страны: отклонить требования Мартыненко. В иске утверждалось, что судебный процесс в Украине не соответствует международным правовым стандартам, а передача информации о швейцарских счетах недопустимо вредит деловой репутации Мартыненко.

Начиная с 2014 г., Николай Мартыненко, подавал иски от имени оффшорных фирм, также безрезультатно пытаясь разблокировать счета, на которые ему поступали возможные взятки. Один из исков, который не касался банковских счетов, был успешным. В июле 2016 г. швейцарский суд удовлетворил требование Мартыненко к Федеральной прокуратуре страны предоставить ему всю информацию о журналистах, которые писали запросы о судьбе уголовного дела против него. Это решение суда вызвало возмущение в журналистском сообществе Швейцарии. СМИ назвали это решение "опасным прецедентом", который может усилить давление на журналистов, пишущих о коррупции.

"Кроме судов, Николай Мартыненко, очевидно, пытался защититься от уголовного преследования и неформальными путями. - пишет DW - В апреле в Цюрихе был арестован сотрудника полиции, подозреваемый в получении взятки от Мартыненко".

По информации местных СМИ, швейцарский правоохранитель получил задание от Мартыненко установить неформальный канал коммуникации с федеральным прокурором Швейцарии.

Напомним, в Украине Мартыненко задержали в рамках расследования по факту хищения средств ГП ВостГОК при закупке уранового концентрата. По данным Специальной антикоррупционной прокуратуры, в 2013-2016 гг. преступная организация, в которую якобы входил Мартыненко, нанесла бюджету $17,28 млн убытка. 17 народных депутатов и министров взяли Мартыненко на поруки. В случае доказательства вины ему грозит от 8 до 12 лет тюрьмы.