Мартыненко: "Я обязательно вернусь в Украину, чтобы в суде опровергнуть все обвинения НАБУ"

Бывший народный депутат Николай Мартыненко заявил, что планирует поехать в Швейцарию "для защиты себя по делу, которое лишено судебной перспективы. Это будет на короткий срок, необходимый для юридических процедур. Я обязательно вернусь в Украину, чтобы в суде опровергнуть все обвинения НАБУ в свой адрес".

Об этом он сказал, комментируя решение Соломенского райсуда Киева вернуть ему загранпаспорта, которые были изъяты у него по инициативе НАБУ и САП, сообщает Газета по-украински.

"Я более всего заинтересован в том, чтобы поскорее опровергнуть все фейковые обвинения в свой адрес. Я никогда не прятался и всегда возвращался в Украину из зарубежных поездок. Но НАБУ и САП последовательно ограничивают меня в праве на защиту. Изъятие загранпаспорта не позволяло мне полноценно защищать себя в Швейцарии по уже разваливающемуся фейковому делу. Там против прокурора Урса Коли швейцарская прокуратура возбудила уголовное дело за злоупотребления. Я не имел возможности приехать для проведения процессуальных действий для своей защиты", - отметил Николай Мартыненко.

Он напомнил, что добровольно отказался от депутатского мандата.

"В Украине НАБУ уже 2 года пытается приплести мое имя к искусственным делам, которые стали первыми политическими делами НАБУ. Теперь жду истерику НАБУ и его группы поддержки типа "Мартыненко собирается бежать", - подчеркнул экс-депутат.

Он отметил, что "вся страна видит, какими незаконными методами действует НАБУ ради собственного пиара. И какие грязные средства использует в политической борьбе. После всех громких заявлений НАБУ и САП за 2 года так и не передали в суд дела, в которые безосновательно вписали мое имя. Но все причастные к фальсификациям рано или поздно понесут уголовную ответственность. В Украине уже расследуется уголовное дело против руководителя детективов НАБУ Калужинского, который пытался сфабриковать показания против меня. И это только начало", - сказал Мартыненко.