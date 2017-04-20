Мартыненко задержан на срок до 72 часов

20 апреля 2017, 19:43
 Политика Источник: Левый берег
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Бывший депутат Николай Мартыненко задержан НАБУ на срок до 72 часов до решения судом вопроса об избрании меры пресечения.

Об этом сообщил адвокат Мартыненко Петр Бойко. Адвокат утверждает, что претензии к экс-депутату не касаются "Энергоатома".

"Мы не понимаем, в чем подозревают Николая Мартыненко. Понятно лишь, что речь идет не о деле, связанном с "Энергоатомом". Это тем более странно, ибо даже по "Энергоатому" нет никаких доказательств правонарушений. Задержание детективы НАБУ мотивировали тем, что Мартыненко мог сбежать из Украины. Это полный абсурд, потому что в 2015 г. он добровольно отказался от депутатской неприкосновенности – это действенное доказательство того, что он не собирался никуда скрываться. Николай Мартыненко постоянно подчеркивал, что он находится в Украине и готов предоставить следствию информацию по любым вопросам. А летом прошлого года он даже публично заявлял о готовности сдать свой загранпаспорт", - сказал адвокат.

"Абсурдным является также информация некоторых представителей НАБУ, будто бы экс-депутат избегал получения уведомления о подозрении. Детективы НАБУ только вечером смогли показать подозрение, подписанное прокурором САП. После чего Николай Мартыненко законопослушно отправился в НАБУ для совершения соответствующих процессуальных действий", - указал Бойко.

"Защита докажет в суде полную беспочвенность каких-либо подозрений в отношении Николая Мартыненко. Более того, мы будем добиваться привлечения к уголовной ответственности фальсификаторов с НАБУ и из Соломенского райсуда вроде одиозного судьи Бобровника. Мы прогнозировали и прогнозируем, что вопрос об избрании меры пресечения "случайно" попадет к упомянутому Бобровнику, против которого НАБУ возбуждала дело и который послушно выполняет все указания НАБУ", - отметил адвокат.

Напомним, НАБУ вечером в четверг задержало Николая Мартыненко.

11 декабря 2015 года НАБУ сообщило, что начало расследовать два уголовных производства в отношении Мартыненко. Первое дело расследуется по факту закупки госпредприятием "Восточный горно-обогатительный комбинат" уранового концентрата у австрийской компании, второе - по факту получения взяток при закупке госпредприятием "Энергоатом" оборудования у чешской Škoda. Бывший нардеп имел статус свидетеля в этих делах.

Мартыненко отказался от депутатского мандата в конце 2015 года на фоне обвинений в коррупции.

Источник: Левый берег
 
 
 