Мартыненко задержан на срок до 72 часов

Бывший депутат Николай Мартыненко задержан НАБУ на срок до 72 часов до решения судом вопроса об избрании меры пресечения.

Об этом сообщил адвокат Мартыненко Петр Бойко. Адвокат утверждает, что претензии к экс-депутату не касаются "Энергоатома".

"Мы не понимаем, в чем подозревают Николая Мартыненко. Понятно лишь, что речь идет не о деле, связанном с "Энергоатомом". Это тем более странно, ибо даже по "Энергоатому" нет никаких доказательств правонарушений. Задержание детективы НАБУ мотивировали тем, что Мартыненко мог сбежать из Украины. Это полный абсурд, потому что в 2015 г. он добровольно отказался от депутатской неприкосновенности – это действенное доказательство того, что он не собирался никуда скрываться. Николай Мартыненко постоянно подчеркивал, что он находится в Украине и готов предоставить следствию информацию по любым вопросам. А летом прошлого года он даже публично заявлял о готовности сдать свой загранпаспорт", - сказал адвокат.

"Абсурдным является также информация некоторых представителей НАБУ, будто бы экс-депутат избегал получения уведомления о подозрении. Детективы НАБУ только вечером смогли показать подозрение, подписанное прокурором САП. После чего Николай Мартыненко законопослушно отправился в НАБУ для совершения соответствующих процессуальных действий", - указал Бойко.

"Защита докажет в суде полную беспочвенность каких-либо подозрений в отношении Николая Мартыненко. Более того, мы будем добиваться привлечения к уголовной ответственности фальсификаторов с НАБУ и из Соломенского райсуда вроде одиозного судьи Бобровника. Мы прогнозировали и прогнозируем, что вопрос об избрании меры пресечения "случайно" попадет к упомянутому Бобровнику, против которого НАБУ возбуждала дело и который послушно выполняет все указания НАБУ", - отметил адвокат.

Напомним, НАБУ вечером в четверг задержало Николая Мартыненко.

11 декабря 2015 года НАБУ сообщило, что начало расследовать два уголовных производства в отношении Мартыненко. Первое дело расследуется по факту закупки госпредприятием "Восточный горно-обогатительный комбинат" уранового концентрата у австрийской компании, второе - по факту получения взяток при закупке госпредприятием "Энергоатом" оборудования у чешской Škoda. Бывший нардеп имел статус свидетеля в этих делах.

Мартыненко отказался от депутатского мандата в конце 2015 года на фоне обвинений в коррупции.