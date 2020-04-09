Українська волонтерка та військова Маруся Звіробій жорстко пригрозила новій владі через судовий процес проти неї.

Про це вона написала у Telegram.

Маруся Звіробій зауважила, що тепер через обшуки вона зняла усі свої грамоти з фронту, які носить у суди.

Волонтерка обурилась діями нової влади, заявивши, що "вона перетиналась на фронті з нормальним президентом". На думку Звіробій, Зеленський капітулює.

При цьому волонтерка вкотре пригрозила новій владі.

Нагадаємо, Маруся Звіробій жорстко рознесла Зеленського через обшуки.