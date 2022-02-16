Масова DDoS-атака: Нацполіція відкрила кримінальне провадження

Нацполіція відкрила кримінальне провадження за фактом DDoS-атак на українські вебресурси. Про це інформує пресслужба МВС.

"15 лютого, зловмисники здійснили потужні DDOS-атаки на ряд інформаційних ресурсів України. За зверненням одного з державних банків кіберполіція почала перевірку", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, було зафіксовано перебої в роботі вебсервісів державних банків. Також атаки зазнали сайти Міністерства оборони та Збройних сил України.

У МВС зазначають, що станом на 19:30 15 лютого роботу банківських вебресурсів відновлено. Робоча група з фахівців основних суб'єктів національної системи кібербезпеки вживає всіх необхідних заходів для протидії та локалізації кібератаки.

За даним фактом Головне слідче Управлінням Нацполіції відкрило кримінальне провадження за статтями 361 (несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем) та 363-1 (умисне масове розповсюдження повідомлень електрозвязку, що призвело до порушення роботи автоматизованих систем) Кримінального кодексу України.

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