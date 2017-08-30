Массовые обыски в Николаеве: появился комментарий главы ОГА

Правоохранители раскрыли членов ОПГ, которая действовала в Николаеве последние 10 лет

Об этом рассказал руководитель Николаевской областной госадминистрации Алексей Савченко.

"Эта группировка действовала на протяжении десяти лет на территории Николаевской области. Есть неединичные факты земельных конфликтов, других преступлений, о которых я не могу говорить из-за тайны следствия, генпрокурор уже отметил", - сказал Савченко.

При этом он надеется, что расследование дел будет проходить открыто. И Савченко также добавил, что в этом году в области не было ни одного конфликта, связанного с засеванием или сбором урожая.

"Это третье преступное сообщество, действовавшее на территории Николаевской области. Первым была преступная группировка смотрящего "Наума", вторая - криминального авторитета "Апти". И это уже третья. Это говорит о том, что это не единичный случай, не заказ или давление на оппозиционных депутатов ни в коем случае. Это последовательная работа правоохранительной системы, которая объединилась и работает на пользу государства", - заявил Савченко.

Напомним, во вторник, 29 августа, в Николаеве военная прокуратура и СБУ провели обыски у депутатов городского совета и ряда бизнесменов. В общей сложности спецслужбы проводили одновременно почти 90 обысков.

Генпрокурор Юрий Луценко позднее проинформировал о задержании местного бизнесмена Михаила Титова по прозвищу "Мультик".

По материалам "112 Украина"

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