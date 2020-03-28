Медикам, що борються з COVID-19, організовують безкоштовне харчування

У медичних закладах, де надають медичну допомогу при COVID-19, буде організовано харчування медиків та обладнано кімнати відпочинку для поліцейських.

Про це повідомляє МОЗ.

Усі медпрацівники, залучені до боротьби з поширенням коронавірусної інфекції в Україні та які постійно перебувають на роботі, будуть забезпечені харчуванням.

Також у закладах охорони здоров'я, що надають медичну допомогу хворим з коронавірусною хворобою, мають бути обладнані кімнати відпочинку для працівників поліції.

Таке розпорядження підписав заступник Міністра охорони здоров'я, Головний державний санітарний лікар України та керівник робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації державного рівня Виктор Ляшко 27 березня за результатами наради з керівниками регіональних штабів.

Відповідальність за виконання покладено на керівників робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в областях та в м. Київ.