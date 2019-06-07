Медведчук и Бойко снова полетели в Россию

Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кум президента России Виктор Медведчук вместе с народным депутатом Юрием Бойко снова полетели в РФ. В Санкт-Петербурге они встретились с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

Встречу транслировал телеканал "112.Украина", который связывают с Медведчуком. Он в свою очередь пожаловался на "бурную, негативную реакцию" украинцев на предыдущий такой визит в РФ. Однако, по словам Медведчука, их такая реакция не тревожит.

Напомним, 22 марта Юрий Бойко и Виктор Медведчук встретились с премьер- министром РФ Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером в Москве. Встреча была посвящена газовым вопросам. В тот же день СБУ заявила о том, что намерена в кратчайшие сроки дать правовую оценку этим переговорам.

На заседании правительства 27 марта глава МВД Арсен Аваков выступил с требованием выяснить, на основании каких документов Бойко с Медведчуком смогли осуществить авиаперелет из Киева в Москву, несмотря на действие запрета о прямом авиасообщении с Россией. А генеральный прокурор Юрий Луценко пообещал зарегистрировать производство о незаконном пересечении границы.

В свою очередь начальник отдела информационно-аналитического обеспечения Государственной авиационной службы Украины Игорь Зелинский заявил о том, что сотрудники службы действовали в рамках закона, позволяя перелет Бойко и Медведчука.

После мартовского визита политиков в Москву Кабинет министров Украины запретил нерегулярные рейсы между Украиной и государством-агрессором, за исключением рейсов, необходимых для обеспечения действий миссий международных организаций.

Ранее журналисты программы "Схемы" выяснили, что Виктор Медведчук регулярно злоупотребляет своим статусом уполномоченного Украиной на переговоры с Россией по освобождению пленных и использует свое исключительное право прямого авиасообщения с РФ не только в государственных целях, но и в собственных.

Напомним, 16 сентября 2015 года вступило в силу решение СНБО "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", под которые попал ряд российских авиакомпаний, в том числе крупнейшая - "Аэрофлот". В ответ Росавиация с 25 октября 2015 года ввела полный запрет на использование воздушного пространства РФ для авиакомпаний Украины. В ноябре того же года Госавиаслужба Украины уведомила российскую сторону о запрете транзита через Украину для авиакомпаний РФ с 26 ноября.

По материалам: Украинская правда