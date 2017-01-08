Медведчук лише засвідчує, що керівник МОЗ Уляна Супрун робить усе правильно-"Україна молода"

Навколо Міністерства охорони здоров'я розгорівся скандал. Зокрема, відомий кардіохірург Борис Тодуров звинуватив в.о. міністра охорони здоров'я Уляну Супрун в "авантюризмі". Після чого, про "профнепридатність" пані Супрун заявив кум Путіна Віктор Медведчук.

Свої думки з приводу скандалу висловлюють не лише Тодуров та Медведчук, але й українські політики та громадські активісти.

На думку останніх, той факт, що позицію Тодурова, який мріє очолити МОЗ, підтримав одіозний Медведчук лише засвідчує, що керівник МОЗ Уляна Супрун робить усе правильно.

Скандал розгорівся після того, як кардіохірург Борис Тодуров написав гнівний пост на своєму Facebook про те, що в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун занесла його до "чорного списку", тож робота Інституту серця, який він очолює, нібито блокується. У коментарях під постом він також звинуватив керівництво МОЗ в "безвідповідальності заяв, непродуманості рішень та авантюризмі в стратегії розвитку".

"Програма по серцево-судинних захворюваннях передбачала закупівлю на 364 млн. грн швидкодопомогових витратних матеріалів, які могли врятувати десятки тисяч життів. Ви не провели цю закупівлю. Я абсолютно відповідально заявляю, (і можу це повторити в суді) ваша недбалість забрала більше життів українців, ніж війна за останні роки", - написав керівник Інститут серця Борис Тодуров, чия кандидатура протягом 2016 року кілька разів розглядалася, як головна на посаду міністра охорони здоров'я.

У свою чергу, Міністерство охорони здоров'я на офіційній сторінці у Facebook зазначило, що закупівлі за державні кошти за напрямком "серцево- судинні захворювання" вперше будуть здійснюватися через міжнародну організацію, а не МОЗ.

"Станом на 3 січня 2017 року оголошено 5 із 6 тендерів (останній буде оголошено у середу, 4 січня). За напрямком "серцево-судинні захворювання" буде закуплено медичних засобів на 357,2 млн. грн. З боку МОЗ робиться все можливе аби забезпечити безперебійну роботу високоспеціалізованих закладів з надання кардіо-хірургічної допомоги. І в першу чергу, щоб пацієнти отримували медичні вироби, зокрема стенти, у державних установах, до яких належить і Інститут серця МОЗУкраїни, безкоштовно", - йдеться у повідомленні відомства.

За час, поки розгорявся конфлікт, свою підтримку Борису Тодурову висловив кум російського президента Володимира Путіна Віктор Медведчук.

"Некомпетентні чиновники МОЗ, які довели до колапсу систему охорони, поставивши під загрозу життя і здоров'я мільйонів людей, мають нести кримінальну відповідальність за скоєне", - зазначив скандально відомий Медведчук.

Чимало політичних експертів і громадських активістів побачили у цьому слід Кремля. І не лише тому, що Медведчук є кумом Путіна, але й тому, що Тодуров під час анексії Криму залюбки фотографувався зі зрадником Сергієм Аксьоновим і називав його своїм другом.

"Хороші чоботи, треба брати. Якось нерозумно спалився. Вслухайтеся "Медведчук звинуватив Уляну Супрун у профнепридатності". Горе-то яке", - написала адвокат Євгенія Закревська.

На думку волонтера, одного із засновників студії Babylon'13 Данила Ковжуна, така ситуація - найкраща похвала поточній політиці МОЗ й Уляні Супрун.

Тоді як координатор руху "Сильні громади" Валентин Краснопьоров вважає, що критика діяльності МОЗна чолі із Супрун безпідставна, адже лише під її головуванням почалися реальні зміни в медичній сфері України.

Тоді як експерт групи "Реанімаційний пакет реформ" у сфері охорони здоров'я Олена Ябчанка розкритикувала українців, які не фільтрують інформацію і поширюють пост із критикую Супрун.

"Гляньте, які в Супрун "цікаві" опоненти. Не насторожує вас, тих, хто шерив різне багно про чинного міністра, на логічні висновки?" - цікавиться пані Ябчанка.

Нагадаємо, Уляна Супрун була призначена 22 липня заступником міністра охорони здоров'я на прохання президента Петра Порошенка. Пізніше її було призначено в.о. міністра охорони здоров'я, тоді як повноважного керівника відомства Верховна Рада не спромоглася призначити донині.

Джерело: http://www.umoloda.kiev.ua/number/0/2006/107505/