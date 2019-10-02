Медведчук назвав три помилки Зеленського в тлумаченні "формули Штайнмайера"

В чому полягає "формула Штайнмайера" і в чому неправий президент Зеленський, розповів голова Політради партії "Опозиційна платформа - За життя", народний депутат ВР IX скликання Віктор Медведчук в кулуарах Верховної Ради

Парламентарій в цілому позитивно оцінив домовленості, досягнуті 1 жовтня в Мінську. "Можу сказати, що це початок шляху. Ми підтримуємо подібні кроки щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі, на контрольованих територіях. Ми вважаємо, що "формула Штайнмайера" - це принцип дорожньої карти з реалізації окремих пунктів Мінських угод. Ми виступаємо за що, що Мінські угоди є безальтернативними. Вони повинні бути виконані. І це може призвести до миру і припинення бойових дій", - заявив політик.

Відповідаючи на питання журналістів, що собою являє "формула Штайнмайера", Віктор Медведчук пояснив: згідно з цим документом, після проведення виборів на контрольованих територіях вводиться в дію на тимчасовій основі закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей", прийнятий ще у вересні 2014 року. "На постійній основі він вступає в силу після того, як ОБСЄ та відповідні контролюючі органи з боку ОБСЄ перевірять вибори на відповідність нормам БДИЧ і зроблять свій висновок. Тоді цей закон вступає на постійній основі на повну силу", - розповів політик.

Також Медведчук заявив, що не згоден з тим, як трактує "формулу Штайнмайера" президент Зеленський. "Вчора пан Зеленський говорив з приводу так званого нового закону про особливий статус, тому що цей закінчує дію 31 грудня поточного, 2019 року (в цьому він правий). Але неправий президент в іншому: справа в тому, що "формула Штайнмайера" стосується саме того закону, який був прийнятий Верховною Радою і який є сьогодні, але заблокований".

Віктор Медведчук зазначив, що президент неправий і в тлумаченні питання кордонів. "Під час свого брифінгу Зеленський сказав про те, що це буде тоді, коли кордони будуть під контролем України. Це теж не відповідає ні "формулі Штайнмаєра" , ні Мінським угодам. Тому що в Мінських угодах чітко записано, що контроль над кордоном між Україною та Росією починає встановлюватися в перший день після виборів і закінчується після внесення змін до Конституції щодо особливого статусу".

Крім того, Медведчук особливо підкреслив, що закон Про вибори повинен прийматися Верховною Радою відповідно до Конституції України, але при цьому питання модальності виборів має бути узгоджене з Донецьком і Луганськом.

"Згідно з Мінськими угодами, умови проведення виборів, модальності виборів узгоджуються з представниками Донецька і Луганська. Тільки в цьому випадку закон прийнятий після голосувань і може послужити підставою для оголошення і проведення виборів", - зазначив політик.

Як голова Політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук запевнив, що фракція підтримає ініціативи президента, спрямовані на виконання Мінських угод, в тому числі щодо реалізації "формули Штайнмайера"

Politeka

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