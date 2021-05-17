Медведчук не став оскаржувати рішення суду щодо книги "Справа Василя Стуса", - Кіпіані

Кум Путіна, нардеп ОПЗЖ Віктор Медведчук не став подавати касаційну скаргу на рішення апеляційного суду щодо книги "Справа Василя Стуса".

Про це повідомив у Facebook автор книги журналіст Вахтанг Кіпіані, передає Цензор.НЕТ.

" Є гарна новина. Маємо документальний доказ, що нєкто Медведчук не подав касаційну скаргу на рішення апеляційного суду щодо книги "Справа Василя Стуса". Отже, крапку іменем України поставлено. Лояльний КГБ екс-адвокат не отримав бажаного - ні заборони книги "в будь-який спосіб на будь-якій території", ні жодних вилучень з моїх текстів, ні спроби отримати фактичне вето на згадування свого імені в контексті розправ над українськими поетами Стусом і Литвином", - написав Кіпіані.

Він подякував адвоката В'ячеслава Якубенка, "який знайшов усі необхідні аргументи для суду", Євгена Захарова та Харківську правозахисну групу за підтримку його представника в суді, а також видавництво Vivat, "яке не тільки видає чудові книги, а й має бійцівські здібності".

Водночас Кіпіані зауважив, що попереду ще рішення суду, що стосується розміру витрат на юридичну допомогу. А також повідомив, що Медведчук не хоче компенсувати оплату роботи захисників видавництва.

Нагадаємо, у вересні 2019 року Віктор Медведчук заявив, що просить суд заборонити книгу Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса", оскільки вона нібито містить "висловлювання, що не відповідають дійсності". Сам журналіст назвав позов тиском на свободу слова. Суд мав вирішити, чи дійсно в 9 епізодах книги Кіпіані дозволив собі висловлювання, які не відповідають дійсності і принижують честь і гідність політика. У цих епізодах автор розповідає про Медведчука як адвоката поета Стуса в процесі 1980 року.

19 жовтня Дарницький райсуд Києва за позовом Медведчука заборонив книгу про Стуса.

Після рішення суду заборонену судом за позовом Медведчука книгу про Стуса розкупили за лічені хвилини. У видавництві заявили, що "вирішили додрукувати новий наклад".

19 березня суд скасував заборону книги про Стуса.