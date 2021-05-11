Медведчук передав в Росію секретні дані про прихований підрозділ ЗСУ, - Баканов

Віктора Медведчука звинуватили у тому, що він передав в Росію секретну інформацію про Збройні сили України

Про це голова СБУ заявив на спільному із очільницею ОГП брифінгу, передає Depo.ua.

"Друге кримінальне провадження стосується і Медведчука, і Козака. Цей епізод стався у серпні 2020 року", - пояснив Баканов.

За його словами, Медведчук направив Козаку, який перебував на території Росії ("і, скоріш за все, перебуває там досі", - зазначив голова СБУ), секретні дані про розташування прихованого підрозділу ЗСУ, його особовий склад та бойову підготовку.

Нагадаємо, дещо раніше ЗМІ повідомили про обшуки в будинку нардепа від ОПЗЖ Медведчука в Києві. У СБУ підтвердили цю інформацію для низки видань.

Нардеп від "ЄС" Олексій Гончаренко заявив, що обшуки у Медведчука влаштували в межах справи про видобуток газу в Криму.

Сьогодні ж, 11 травня, генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозру в держзраді нардепу від ОПЗЖ Віктору Медведчуку та нардепу Тарасу Козаку.