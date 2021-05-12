Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора на допит

Проросійський політик Віктор Медведчук 12 травня прийшов на допит в Офісі генпрокурора. Напередодні політику та його однопартійцю з ОПЗЖ Тарасу Козаку оголосили підозру у держраді та замаху на розграбування національних природних ресурсів в окупованому Криму.

Журналістам Медведчук заявив про те, що поки нібито не може коментувати підозру за трьома епізодами, адже нібито ще його не отримав.

"Я не можу коментувати по родовищах і передачам інформації ... Підозру не читав, мені її не вручали. Поки не можу говорити", - заявив Медведчук.

Медведчук знову заявив про те, що розцінює підозру як політичні репресії. Проросійський політик стверджує, що "Зеленський щодо цього погрожував ще у 2019 році". За словами Медведчука, своєї вини він не відчуває. При цьому він стверджує, що готовий до змісту під вартою.

За версією депутата, 11 травня він разом із дружиною Оксаною Марченко був не в Києві. Нібито через це, йому і не змогли вручити підозру особисто.

Разом з ним до ОГП прийшли члени фракції ОПЗЖ Віктор Рабінович та Ілля Ківа.