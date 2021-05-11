Медведчук прокоментував підозру у держзраді та обшуки

11 травня Венедіктова підписала підозру в державній зраді народним депутатам від ОПЗЖ Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку.

У свою чергу Медведчук вважає, що підозра у держзраді є сфабрикованою через "його принципову політичну позицію".

Про це повідомив Віктор Медведчук у заяві, оприлюдненій на сайті політсилі.

"Сьогодні (11 травня), виконуючи протизаконний наказ влади, Генпрокуратура, грубо порушуючи Конституцію та закони України, провела обшуки у мене вдома і в офісі. Як і слід було очікувати, нічого протизаконного не виявили. Справжньою метою проведення цих протизаконних обшуків було, в порушення встановленої процедури, вручити мені сфабриковану за наказом влади підозру в державній зраді. Все, що відбувається зі мною, є політичною розправою за мою принципову політичну позицію. Заявляю, що я перебуваю в Україні і не збираюся ховатися від правосуддя. Я і далі буду брати участь в законних слідчих діях і домагатися справедливості як для себе, так і для всіх українських виборців, які довірили мені високе звання народного депутата України", - заявив Медведчук.

11 травня Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру в держзраді народним депутатам від ОПЗЖ Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку. Вона наголосила, що слідство і прокурори на сьогодні отримали достатньо підстав для зміни їх статусу із свідків на підозрюваних.