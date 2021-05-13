Медведчук відреагував на обрання йому запобіжного заходу

Нардеп від "Опозиційної платформи - За життя" Віктор Медведчук вирішить, чи оскаржуватиме рішення суду про його домашній арешт, після консультації з адвокатами. Про це він сказав журналістам 13 травня після засідання Печерського райсуду Києва, передає кореспондент видання "ГОРДОН".

"Ми будемо зараз радитися з адвокатами й ухвалювати рішення щодо того, якими будуть наші наступні дії й щодо оскарження і, природно, щодо подальшого проведення всіх слідчих дій", - сказав політик.

Він знову назвав справу "політично мотивованою".

Відповідаючи на запитання, що він робитиме під час домашнього арешту, Медведчук сказав: "Я подумаю. Працюватиму, даватиму інтерв'ю ЗМІ.

Працюватиму над матеріалами справи, щоб не було того, що ви сьогодні чули".

"Я прибічник позиції, яку викладали мої адвокати, не було підстави для обрання жодного запобіжного заходу. Суд вирішив інакше. Отже, так і буде", - додав він.