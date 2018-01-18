Медведчук: ВР ставит крест на мирном урегулировании ситуации на Донбассе

Медведчук назвал закон о реинтеграции "бредовым и нереализуемым набором мечтаний о насильственном возвращении территорий". Он считает, что это голосование против мира, народа и здравого смысла

Парламент своими руками ставит крест на попытках мирного урегулирования ситуации на Донбассе. Так лидер общественного движения "Украинский выбор - Право народа" Виктор Медведчук прокомментировал принятие Верховной Радой во втором чтении закона о реинтеграции Донбасса.

"Изначально декларировалось, что этот закон послужит реинтеграции - вернет Донбасс в правовое поле Украины. Но парламент... своими руками ставит крест на попытках мирного урегулирования ситуации на Донбассе. Вместо этого - широчайший, фантастический, бредовый и абсолютно нереализуемый набор мечтаний о насильственном возвращении территорий. Именно территорий - не людей", - отметил он.

По мнению Медведчука, принятый закон не отображает волю граждан Украины.

"Изъятие из текста законопроекта даже упоминания о Минских соглашениях продемонстрировало всему миру, что Украина не намерена выполнять взятые на себя в Минске обязательства. Скажу больше: принятие данного закона свидетельствует о том, что Украина не заинтересована и в участии в процессе мирного урегулирования России, которая выполняет эту функцию в том числе и в рамках "нормандского формата", - констатировал он.

Отметим, президент Украины Петр Порошенко считает, что новый закон по реинтеграции Донбасса поможет вернуть Украине оккупированные территории политико-дипломатическим путем.