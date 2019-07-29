Медведчука отстранили от Минского процесса

Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный считает, что удалось модифицировать минский процесс.

Об этом он заявил в интервью изданию Левый берег.

Кроме того, по его словам, от процесса отстранен Виктор Медведчук.

"Мы его (Минский переговорный процесс. - ред.) уже модифицировали – там нет Медведчука. Это уже очень серьезная модификация: это означает, что изменен объект и мне кажется, что это шанс. Но над этим надо задумываться и начать делать что-то", - подчеркнул он.



