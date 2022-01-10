Медведчуку продовжили домашній арешт до 10 березня – Офіс генпрокурора

За клопотанням прокурорів Печерський районний суд продовжив запобіжний захід народному депутатові України, підозрюваному у держзраді та сприянні діяльності терористичних організацій.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора у Телеграмі, передає Укрінформ.

“Підозрюваний перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом до 10 березня 2022 року”, - йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадали, що у межах кримінального провадження запобіжний захід нардепу було вперше обрано 12 жовтня 2021 року із строком дії до 19 листопада 2021 року.

16 листопада 2021 року він був продовжений до 14 січня 2022 року.

Водночас 10 січня 2022 року рішенням суду його продовжено ще на 2 місяці.

“Отже строк перебування підозрюваного під домашнім арештом у цьому кримінальному провадженні станом на 10 березня 2022 року складатиме близько 5 місяців. Кримінальний процесуальний кодекс дозволяє тримання під домашнім арештом під час досудового розслідування не більше 6 місяців”, - резюмували у прокуратурі.

Як повідомлялося, Печерський районний суд міста Києва продовжив запобіжний захід у вигляді домашнього арешту народному депутату із фракції "Опозиційна платформа — За життя" у Верховній Раді Віктору Медведчуку, якому інкримінують державну зраду. Про це поінформував народний депутат із парламентської фракції ОПЗЖ Рената Кузьміна.

Народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука підозрюють у змові з українськими високопосадовцями для зриву контракту про постачання вугілля з Південної Африки на початку російської агресії.

Також слідство вважає, що Медведчук брав участь в організації схеми контрабанди вугілля з ОРДЛО, в результаті якої проросійські терористи отримали понад 200 млн грн. 17 грудня Київський апеляційний суд залишив Медведчука під цілодобовим домашнім арештом у цій справі.