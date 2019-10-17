Медяник помогал бизнесмену устроить очередной «наезд» ГПУ на завод «Океан» в Николаеве?

Журналисты сфотографировали переписку народного депутата от партии «Слуга народа» Вячеслава Медяника, где он обещал своему собеседнику решить вопросы, которые могут быть связаны с Николаевским судостроительным заводом «Океан» и очередной попыткой заблокироват его работу с помощью Генпрокуратуры.

Переписка, которую зафиксировали корреспонденты «Страны», содержит в себе упоминания двух наименований: «Океан» и «Сахар». По информации источника НикВести в НАБУ, с высокой долей вероятности речь может идти о Николаевском судостроительном заводе «Океан» и Игоре Игнатове, который ранее руководил рядом сахарных заводов и обвинялся в попытке незаконно получить контроль над заводом «Океан» в Николаеве, благодаря связям в ГПУ.

— Игнатов, являясь помощником народного депутата Оксаны Билозир, был ключевой фигурой, которому удалось с помощью подконтрольных сотрудников Генеральной прокуратуры Украины наложить арест на имущество завода «Океан», передав его на ответственное хранение подставной фирме, где заместителем директора работал Билозир Андрей Иванович - сын вышеуказанного нардепа. Эта фирма вопреки постановлению Печерского суда развернула на территории завода «Океан» незаконную хозяйственную деятельность, распоряжаясь имуществом предприятия с молчаливого согласия подконтрольных Игнатову («сахару») сотрудников Генпрокуратуры. Фактически, завод тогда превратился в нелегальный порт, - сообщил источник в НАБУ.

«Страна» приводит WhatsApp-переписку члена комитета по вопросам правоохранительной деятельности Вячеслава Медяника с контактом «Саша Яровой» - бизнесменом из Днепра Александром Яровым. Бизнесмен просит парламентария «состыковать» его с прокурором по делу «Океан / Сахар».

«1.) Раньше мы работали в связке с ГП (генеральная прокуратура - прим.). Нам давали прокурора исполнителя - и сами ему писали все что нужно сделать, предварительно согласовав с Юрой (вероятно, речь о бывшем генеральном прокуроре Луценко - прим.) (можно ли сейчас так организовать работу?) 2.) океан/сахар уже звонят спрашивают – что сделали за неделю? Можно нас состыковать с тем прокурором, на кого это распишут. Клиенту ничего не показать – уйдут к другим. 3.) организовывается система лоббистов (можно ли нас аккредитовать в этом движении?) И если у тебя что-то не получается – не стесняйся говори как есть. Мы настроены подключаться и помогать или усиливать позиции», - написал Александр Яровой.

«Зеленый свет есть только у нашей юридической фирмы. И все дела только через наших адвокатов. По сахару сегодня тоже буду говорить. Дай мне фамилии тех, у кого дело Океану в ГП. По сахару с Трепаком (заместитель генерального прокурора Руслана Рябошапки - прим.) поговорю. Сахар дело в НАБУ», - написал Вячеслав Медяник.

Под «Сахар дело в НАБУ» может подразумеваться ввиду уголовное производство о разворовывании сахара-песка Государственного специализированного бюджетного учреждения «Аграрный фонд», расследуемое детективами НАБУ. Фигурантом данного дела является Игорь Игнатов. Об этом говорится в статье «Сахарная война прокуроров и НАБУ» на сайте «НАШІ ГРОШІ».

Игорь Игнатов на фото крайний справа, фото из архива НикВести

В 2011 году, будучи секретарем Федерации профсоюзов Украины, Игорь Игнатов отвечал за закупку сахара, что стало предметом расследования детективов НАБУ. Также в материале рассказывается о его махинациях по получению кредитов под залог сахара, хранившегося на Гороховском и Владимир-Волынском сахарных заводах Келестина.

Издание «Цензор» указывает, что Игорь Игнатов известен правоохранителям как член так называемой ОПГ «Капитошки»: «В 2009 году, его «подозревают в связях с преступной группировкой авторитета Александра Капитонова (Капитошка) — «известного исполнителя рейдерских операций и других преступлений на территории России и Украины».

С помощью офшорной компании «Зонел Оперейшинз Лимитед» Игорь Игнатов пытался получить контроль над Николаевским судостроительным заводом «Океан».

Вячеслав Медяник баллотировался в парламент от партии «Слуга народа» выиграл выборы на округе №27 в Днепропетровской области. Его называют протеже олигарха Игоря Коломойского. Также Медяник известен тем, что был помощником нардепа VIII cозыва Андрея Денисенко (состоял в партии Коломойского «УКРОП»). Его отец Анатолий Медяник (умер в 2017 году), бывший начальник спецподразделения по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ в Днепропетровской области. А крестный - Анатолий Клименко, нардеп IV созыва.

НикВести

http://nikvesti.com/news/politics/169855