Меджлис отреагировал на слова Шмыгаля о воде в Крым

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал премьер- министра Украины Дениса Шмыгаля и новоназначенных членов Кабинета министров к постоянным консультациям и взаимодействию с Меджлисом по вопросам Крыма и его деоккупации. Об этом говорится в заявлении главы Меджлиса, обнародованном на странице Чубарова в соцсети Facebook.

"Скандальное заявление новоизбранного премьер-министра Дениса Шмыгаля о возможности подачи воды по Северо-Крымскому каналу во временно оккупированный Крым, озвученная им на фоне ужесточения в Крыму репрессий и преследования крымских татар и этнических украинцев со стороны российских оккупантов, по сути, стало подлым ударом в спину тех, кто не смирился с оккупацией Крыма и остаются верными Украинскому государству", - подчеркивается в заявлении.

Отмечается, что разъяснения, которые Шмыгаль обнародовал в Facebook позже, не изменили ситуацию.

Чубаров отметил, что в последнее время по Крыму прозвучал целый ряд капитуляционных заявлений со стороны отдельных украинских политиков и чиновников, что дезориентирует международных партнеров, желающих поддержать восстановление территориальной целостности Украины.

"Абсолютно недопустимы попытки прикрытия подобных "инициатив" якобы заботой о гражданах Украины, которые проживают в оккупированном Россией Крыму. На самом деле, любые уступки России со стороны Украины или ее международных партнеров только усиливают репрессивную политику Кремля в отношении граждан Украины, проживающих во временно оккупированном Крыму, в первую очередь против крымскотатарского народа", - настаивает глава Меджлиса.

Он подчеркнул, что возобновление водоснабжения Крыма по Северо-Крымскому каналу необходимо Москве для укрепления и расширения военного присутствия на оккупированном полуострове, а также для оборудования новых поселений для колонизации захваченного полуострова российскими гражданами и дальнейшего вытеснения коренного населения.

"Очевидно, что для кардинального прорыва в восстановлении территориальной целостности Украины и защиты государственного суверенитета Украины, необходима максимальная мобилизация украинского общества", - резюмировал Чубаров.

Ранее Шмыгаль также заявил, неподача воды в Крым приведет к гуманитарной катастрофе. На аргумент в студии, что люди на полуострове обеспечены водой и ее недостаточно только на военных объектах, Шмыгаль подчеркнул, что в Крыму живут украинцы и для них воду не перекроют.

Но позже Шмыгаль объяснил слова о подаче воды в Крым. Водоснабжение полуострова возможно только после его возвращения в состав Украины, подчеркнул премьер. По его словам, этот важный тезис потерялся в формате ток-шоу.

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