Мемуари Болтона: у Держдепартаменті США вважали, що Тимошенко надто близька до Росії

Колишній радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон у своїй книзі "Кімната, де це сталося: мемуари Білого дому" згадує, що під час його перебування в Києві в 2018 році останнім офіційним заходом, в якому він взяв участь, була зустріч з лідерами парламентських сил, зокрема з лідером "Батьківщини" Юлією Тимошенко.

"Державний департамент не хотів, щоб я зустрічався з Тимошенко окремо, тому що вони вважали, що вона надто близька до Росії, і хоча це типово для методів цього відомства, але, як правило, вони про це так прямо не говорять", - пише Болтон.

Також дипломат стверджує, що Тимошенко добре підготувалася до цієї зустрічі.

"Вона нагадала, що прочитала мою книгу "Покірність - це не варіант", а це завжди хороший спосіб привернути увагу автора будь-якої книги, і згадала поради сенатора Джона Кіла "продовжувати рухатися і продовжувати стріляти, як великий сірий лінкор".

"На той момент тільки Зеленський добре почувався в соцопитуваннях, а всі інші кандидати мали на меті хоча б пройти у другий тур, щоб вийти на фінішну пряму", - додає Болтон.

Нагадаємо, також ексрадник президента США писав про Україну, що Трамп заморозив виділення військової допомоги Україні для власної вигоди, а також, що п'ятий президент Петро Порошенко просив Білий дім продати Україні ще більше зброї для ЗСУ.

У мемуарах Болтона міститься багато сенсаційних обвинувачень в адресу президента США Дональда Трампа, які стали доступними публіці після того, як Білий дім подав позов, який намагався заблокувати публікацію книги Болтона. Але напередодні запланованого релізу книга просочилася в ЗМІ. Її опублікували фрагменти New York Times, Washington Post і Wall Street Journal.

За матеріалами: "Главком"