Мендель публиковала статьи в The New York Times, хотя уже претендовала на пост пресс-секретаря

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель могла допустить конфликт интересов, так как публиковала свои статьи в The New York Times во время конкурса на должность

Об этом сообщает "ДС" со ссылкой на американское издание CNN.

В мае Мендель трижды публиковалась в NYT. 1 мая вышла статья ее авторства о роли бывшего вице-президента США Джо Байдена в отставке генпрокурора Украины Виктора Шокина. Отметим, в заголовке материала значится "К Байдену возникли вопросы о конфликте интересов, которые продвигаются Трампом и его союзниками", однако только в 19-м абзаце там упоминается об отсутствии доказательств против Байдена нет.

Вторая статья была написала заранее, поэтому в редакции NYT не видят проблемы в ее публикации.

А вот третья рассказывала о роспуске Верховной Рады президентом Зеленским. Пресс-секретарь The New York Times сообщил, что в газете узнали о намерении Мендель присоединиться к команде Зеленского только на прошлой неделе. В противном случае с ней бы прекратили сотрудничество "из-за серьезного конфликт интересов".