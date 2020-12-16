Менш ніж через місяць після призначення голова митниці Рябікін вирішив піти у відставку - ЗМІ

Павло Рябікін написав заяву про відставку за власним бажанням © Павло Рябікін Facebook

Голова Державної митної служби Павло Рябікін йде у відставку. Він уже написав заяву про звільнення з займаної посади за власним бажанням, повідомляє LB.ua із посиланням на власні джерела.

Кабмін призначив керівника митниці 18 листопада. Таким чином, він не пропрацював на цій посаді й місяця.

Павло Рябікін став вже п'ятим главою митної служби за останні півтора року.

З березня 2017 Рябикин обіймає посаду генерального директора міжнародного аеропорту "Бориспіль". Крім того, він тричі був депутатом Верховної Ради України - двічі - як безпартійний, один раз - від партії "УДАР".

Також в 2005-2006 роках Рябикин був заступником міністра транспорту і зв'язку. З 2009 по 2010 рік він був послом України в Данії. У 2014-2015 роках Рябикин обіймав посаду заступника голови Київської міської державної адміністрації.