Мер Черкас подав у суд на Зеленського

Мер Черкас Анатолій Бондаренко подав у суд на президента України Володимира Зеленського. Про це 26 травня у Facebook повідомив адвокат Бондаренка Денис Ципін.

У позовній заяві, яку показав адвокат, зазначено, що мер Черкас має намір стягнути із глави держави 1 грн.

"Я, Денис Ципін, адвокат мера Черкас Анатолія Бондаренка, подаю до Печерського районного суду міста Києва позовну заяву про захист честі і гідності, ділової репутації мера Черкас. Ми всі пам'ятаємо, що кілька днів тому президент України Зеленський назвав Бондаренка бандитом. Ось відповідь", - заявив адвокат.

Також Ципін підкреслив, що вважає незаконною ситуацію, коли глава держави називає кого-небудь "бандитом".

У Черкасах з 1 травня за рішенням виконавчого комітету міської ради мали послабити карантинні обмеження. Дозволили відновити роботу магазинам непродовольчих товарів (книжковим, будівельним, канцелярським, електроніки тощо), салонам краси, перукарням, зоомагазинам, майстерням, салонам ритуальних послуг і літнім майданчикам ресторанів. Також жителям міста дозволили доступ у парки, сквери, на ринки та ярмарки. У мерії пояснили, що пішли назустріч представникам бізнесу, які через карантин опинилися на межі виживання.

Національна поліція відкрила кримінальне провадження у зв'язку з рішенням муніципалітету Черкас.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що рішення Черкаської міськради про дострокове пом'якшення карантину наражає на небезпеку життя і здоров'я людей.

Зеленський у відеозверненні переказав Бондаренку "привіт" від Служби безпеки України і Міністерства внутрішніх справ.

Мер Черкас повідомив, що чекає на помсту, але не боїться її. Він оприлюднив відеозвернення до Зеленського, у якому сказав, що "Черкаси будуть чинити опір". Бондаренко заявив, що центральна влада боїться мерів.

7 травня Черкаський окружний адміністративний суд зупинив дію рішення виконкому Черкаської міськради про пом'якшення карантину.

20 травня Зеленський, коментуючи поведінку Бондаренка, заявив, що не сяде за один стіл із "бандитами".

"Я не можу говорити про мера Черкас. Я не знаю навіть, як говорити, коли міський голова має 19 кримінальних проваджень. Хто це? Я за один стіл із такими бандитами не сяду. Його обрали - це народ, це право народу України. Будь ласка, обирайте бандитів, якщо хочете", - заявив президент.